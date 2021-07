Peter Slager en Broeder Dieleman organiseren varend festivalhart voor Zeeland Nazomerfestival

Dat het Abdijplein in Middelburg dit jaar niet het festivalhart kan zijn, was al bekend. In plaats daarvan gaat de tjalk Vrijbuiter elke dag in een Zeeuwse haven aanleggen, met een programmering die is bedacht door Bløfbassist Peter Slager en singer/songwriter Broeder Dieleman. Aanvankelijk was de bedoeling dat het schip een podium zou zijn voor het publiek op de kade, maar daar is vanaf gezien. Twee keer per dag worden nu twintig mensen aan boord genomen voor een muzikale vaartocht.