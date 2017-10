Peter Slager (Bløf) schrijft liedjes voor musical Soof

Soof de Musical is gebaseerd op de succesvolle film Soof uit 2013. Tijdens de theatervoorstelling neemt het publiek letterlijk en figuurlijk plaats in Soofs leven én in haar keuken.

De voorstelling gaat volgend jaar in première, maar vanaf 22 november zijn er al workshops te zien in het Luxor Theater in Rotterdam en het Chassé Theater in Breda. Bezoekers worden daar betrokken bij het maakproces van Soof de Musical. In deze laboratoriumvoorstelling zien ze de allereerste versie. Op basis van de reacties wordt de musical verder ontwikkeld door de makers.