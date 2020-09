Peter Oreel wint NK Oestersteken

Deze Zeeuwen zamelen slaapzak­ken in voor vluchtelin­gen na brand op Lesbos: ‘Je wilt toch iets doen!’

18:13 MIDDELBURG - Met een bliksemactie worden binnen een paar dagen duizenden slaapzakken ingezameld voor de vluchtelingen op Lesbos die door de brand in hun kamp nu in de buitenlucht moeten slapen. Atje Tange en haar dochter Iris regelden een inzameling in Middelburg. ,,Als je ziet wat op Lesbos is gebeurd, dan wil je toch iets doen!”