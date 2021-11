Peter maakte de hoofdredacteur van de PZC woest. ‘Ik mocht nooit meer een Zeeuwse almanak schrijven’

Kom, we reizen even terug in de tijd. Naar 3 juli 1973. Maar liefst 48 jaar geleden. Op die ochtend is de hoofdredacteur van de PZC ziedend. Maar dan ook écht ziedend. Peter de Jonge weet het nog heel goed. Hij moet direct op de kamer komen van Gommert Abraham de Kok. De deur is nog niet dicht of ‘de baas’ vloekt hard en roept woest: ,,De Jonge, jij hoeft nooit meer een Zeeuwse almanak te schrijven. Nee, je mág dat nooit meer.” Peter houdt met moeite zijn gezicht in een plooi. Maar stiekem lacht hij in zijn vuistje. ,,Nee, dat vond ik zeker niet erg.”