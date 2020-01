Peter Jan is verliefd op Rotterdam. ‘Middelburg is supermooi, maar ik ga er niet meer wonen’

In Zeeland kon ik niet studeren, daar had ik te weinig keuze. Ik ging in Tilburg wonen om daar journalistiek te studeren. Toen ging ik nog ieder weekend terug. Zeeland was toch thuis. Op die manier kon ik lid blijven van de muziekvereniging Juliana Middelburg. Via die hobby kwam ik mijn toenmalige vriend tegen. Hij had een mooi appartement in het centrum van Rotterdam en ik kon daar stage gaan lopen. Binnen zes weken ben ik bij hem ingetrokken, en nooit meer weggegaan.