Peter Gillis snapt weinig van kritiek op Marina Beach: ‘Het is een chalet, geen vijfsterrenhotel’

Video Zeugen Ham en Lap bereiden kippenpara­dijs voor: ‘Mijn idee van kringloop­land­bouw’

AAGTEKERKE - Twee lease-varkens, de zusters Ham en Lap, woelen bij Aagtekerke knorrend een weiland om. Zij zijn de wegbereiders van wat een ecologisch kippenparadijs moet worden. Adriaan en Renske Wisse van camping Weltevreden in Zoutelande worden namelijk deeltijd pluimveehouders. ,,Over een jaar verkopen we eieren op de camping.”

18 november