Peter en Corine den Boer en hun koeien: ‘De benen moeten goed zijn, de uiers ook’

We stappen over de schrikdraad. Kijk, een experimentje. Sinds drie jaar zaait hij kruiden tussen het gras in de wei. Smalle weegbree, luzerne, cichorei, witte en rode en rolklaver. Het is een mengsel met zeventien verschillende kruiden. Goed voor de bodemvruchtbaarheid. En de koeien varen er wel bij. Plus, maar dat moet je zien: zo’n wei oogt meteen een stuk ruiger, avontuurlijker. Peter: ,,De man die de mest op komt halen, attendeerde me erop. Je hebt veel vuulte in je wei, daar moet je eens wat aan doen.” Een dikke lach: ,,Dat zijn nou kruiden, riep ik terug.”