Peter Buwalda komt naar Sluis

Als ze het weekeinde weg is, kun je je niet inhouden. Het verzegeld dopje kraakt, je klokt de helft van het flesje in één keer weg. Net niet knock-out. Dan de schrik. Wat zegt je buurvrouwtje als ze morgen de voor haar ontgroening verkregen absintfles half leeg vindt? Paniek, zeker als geen enkele slijter het merk drank op voorraad heeft.

Hoe je dan de absint weer ongeschonden op het dressoir kunt zetten, dat valt te lezen in ‘Otmars zonen’, de vorig jaar verschenen roman van Peter Buwalda (1971). Het is zijn tweede grote roman. Met 'Bonita Avenue’ schudde hij in 2010 voor de eerste keer lezend Nederland wakker. In ‘Otmars zonen’ - het eerste deel van een trilogie - maken we kennis met de jonge, niet zo ambitieuze Shell-employé Ludwig Smit. Op het Siberische eiland Sakhalin denkt hij zijn meteen na de conceptie verdwenen biologische vader te ontmoeten.