Peter Buwalda geeft PZC/Drvkkery-lezing

Peter Buwalda komt naar Middelburg voor de PZC/Drvkkery-lezing op dinsdag 26 maart. Vanaf 16.00 uur gaat hij in boekhandel de Drvkkery in gesprek met PZC-journalist Ernst Jan Rozendaal. Lezers van de PZC kunnen gebruik maken van een kortingsactie bij online aankoop van een kaartje. Het ticket kost dan €3,50 in plaats van €7,50. Online te bestellen via www.drukkerijmiddelburg.nl, de kortingscode is ‘pzcbuwalda’ (maximaal twee kaarten per persoon).