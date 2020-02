Persoonlijke verhalen over oorlog en bevrijding te horen in Zeeuwse vrijheidsbus

ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland coördineren in opdracht van Provincie Zeeland het Zeeuwse programma. Voorstellingen, persoonlijke ontmoetingen en optredens kunnen onderdeel zijn van het programma in en rond de Vrijheid-Express. Op 5 mei staat de bus op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen.

Iedereen is welkom in de bus. Er zijn 75 jaar na de bevrijding steeds minder mensen die een persoonlijk oorlogs- of bevrijdingsverhaal kunnen navertellen. Het is de bedoeling om deze mensen in de Vrijheid-express een podium te geven via bijvoorbeeld een lezing of een interview.