Persoon gewond bij schietvereniging in Rilland

North Sea Port boekt overslagre­cord van 131,4 miljoen ton goederen

10:30 SAS VAN GENT - North Sea Port boekt weer een overslagrecord. Bedrijven in de drie havens Vlissingen, Terneuzen en Gent handelden vorig jaar 71,4 miljoen ton via zee aan- en afgevoerde goederen af. Dat is ruim een miljoen ton meer dan in 2018.