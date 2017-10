Persoon aangereden, geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

Wijkvereniging Goes-Zuid dubt over hon­den­speel­plaats

16 oktober GOES - Het is onduidelijk of er nog een omheinde hondenspeelplaats komt in Goes-Zuid. ,,We zijn aan het nadenken over wat we ermee moeten'', zegt voorzitter Ellemijn van Waveren van de Stichting Buurtwerk Goes-Zuid. Volgens haar stuit ook de nieuwe locatie op verzet van omwonenden.