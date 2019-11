Personeel van ziekenhuis Adrz kiest voor ludieke acties op landelijke stakingsdag

De vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU ’91 riepen vorige maand op om het werk op 20 november neer te leggen. Patiënten die met spoed hulp nodig hebben, worden wel geholpen. De bonden vinden de staking nodig omdat het maar niet lukt om afspraken te maken over de cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto voor 2019 en een salarisverhoging van 4 procent in 2020 en in 2021 , maar dat vinden veel ziekenhuismedewekers een sigaar uit eigen doos.

Bij ziekenhuispersoneel van ZorgSaam in Terneuzen was meteen na de aankondiging van de stakingsdag al veel bereidheid tot actie. Bij het Adrz daarentegen niet. Nu blijkt dat enkele medewerkers toch graag in actie willen komen, maar dan zonder dat de zorg in het geding komt. Een woordvoerder vertelt: ,,Het personeel wil wel graag laten zien dat ze de actie steunen, maar dan door het organiseren van allerlei ludieke acties. Patiënten en bezoekers zullen daar wel wat van merken, maar in de zorg verandert er niets.”

