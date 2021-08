Personeel van twintig Zeeuwse scholen krijgt hoger loon, maar: ‘Ze hebben meer aan extra collega’s’

Laatste huurders naar nieuwbouw­pro­ject Bruinisse: ‘Heerlijk wonen in OranjeDok, maar die tuin is te groot’

21 augustus BRUINISSE - Na 36 jaar in de Weststraat te hebben gewoond, zijn Bert (63) en Anja van den Berge (56) verhuisd naar de Prinses Beatrixstraat. ,,Ik was gelijk gewend, dat had ik niet verwacht", zegt Bert. Ze zijn een van de laatste huurders van Zeeuwland die naar het nieuwbouwproject OranjeDok in Bruinisse zijn verhuisd. Dat is na acht jaar volledig afgerond.