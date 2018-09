Personeel Russisch schip al maanden 'gevangen' in haven Terneuzen

De rederij heeft grote financiële problemen. Een oplossing is voorlopig niet in zicht. ,,Dit kan nog heel lang gaan duren. Daarom zamelen we nu vers fruit en andere levensmiddelen in die je voor het dagelijks gebruik nodig hebt'', vertelt Verhoef. De inzameling, die maandag is gestart, is meteen een succes. ,,Er staan al twee tassen met boodschappen klaar die we aan boord gaan brengen. Er zit hier een bemanningslid met tranen in zijn ogen. Hij weet niet goed wat er gebeurt, want ze spreken maar heel gebrekkig Engels. We hadden niet verwacht dat mensen zo snel in actie zouden komen om te helpen. We zijn er gewoon een beetje door overdonderd, zo mooi om te zien dat de stad hier samenkomt tijdens zo'n actie. Morgen wordt er weer een lading fruit gebracht. Dat hebben ze al maanden niet gehad.''