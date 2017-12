Personeel Emergis doodsbang vanwege terugkeer gewelddadige patiënt

KLOETINGE - Onder personeel van Emergis in Kloetinge is onrust ontstaan over het besluit van de directie om een patiënt die in het verleden een poging tot doodslag heeft gedaan op een medewerker, opnieuw op te nemen.

In een brandbrief aan de directie, die in bezit is van deze krant, slaken medewerkers van de afdeling High Intensive Care (HIC) een noodkreet. Ze willen dat de patiënt onmiddellijk elders wordt geplaatst. ,,We voelen ons onveilig, we merken dat wordt gewerkt met de angst dat (de patiënt) weer zal toeslaan", schrijven zij. ,,Het is niet óf, maar wanneer."

Volgens het schrijven zijn meerdere medewerkers tijdens een eerdere opname van de vrouwelijke patiënt slachtoffer geworden van 'zeer fors en gericht geweld'. ,,Het is een cliënt die zeer berekenend haar kansen afwacht, bij een aanval zorgt dat er niet gepiept kan worden en vervolgens collega's wurgt en gericht trapt."

De vrouw is na een veroordeling door de rechter en naar aanleiding van een aantal 'extreme geweldsincidenten met blijvend letsel bij het personeel'overgeplaatst naar de Kliniek Intensieve Behandeling in Eindhoven, waar zij negen maanden verbleef. Sinds afgelopen dinsdag is zij, tot verbijstering van het personeel, weer opgenomen in Kloetinge.

Geneesheer-directeur Gerco Blok van Emergis, die een kleine twee maanden geleden in deze krant nog pleitte voor een hardere aanpak van het bedreigen van medewerkers van psychiatrische instellingen door Justitie, is op de hoogte van de situatie. ,,We proberen zulke patiënten altijd uit te plaatsen. Er is een groep cliënten die te zwaar is voor een reguliere zorginstelling als Emergis. ,,Dat speelt landelijk. Wij hebben geen politie of bewakers, dus we zijn daar kwetsbaar in", zegt hij. Wel beschikt Emergis over zogeheten EBK's; extra beveiligde kamers. ,,Maar daar kun je iemand ook niet heel lang in laten zitten."

Volgens Blok zal Emergis 'zeker proberen' de cliënt over te plaatsen naar bijvoorbeeld een tbs-instelling. ,,Daar zijn vaak wachtlijsten, we zijn afhankelijk van de gunst van anderen." Tot die tijd zullen extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, zegt hij.