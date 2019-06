Peperdure Tesla van Aardenburgse miljonair Salar Azimi gesmolten

video Eerste medewer­kers trekken in nieuw Room­pot-kan­toor: ‘Niet meer als sardien­tjes op elkaar’

16:08 GOES - Een beetje onwennig lopen veel personeelsleden van Roompot maandagochtend door het nieuwe hoofdkantoor in Goes. Maar wel tevreden. ,,Wat een ruimte hebben we hier”, vindt medewerker Bjorn Quartel. ,,Ik vind het niet erg om dicht bij mijn collega’s te zitten, maar in Kamperland was het net iets te gek.”