Peperdure appartementen in Cadzand gaan grif van de hand

Eten voor een derde van de prijs in strijd tegen voedselver­spil­ling

16:35 MIDDELBURG - Een doos eten voor een derde van de prijs. Da's mooi meegenomen voor de klant. En voor de ondernemer. En voor het milieu want er wordt geen goed eten weggegooid. Daarom sluiten ondernemers in Middelburg, Vlissingen en Goes zich aan bij Too good to go.