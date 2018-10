Peperdure appartementen in Cadzand-Bad gaan grif van de hand

Vlissingse horecaman Peter Nette overlijdt in Spanje

17:26 VLISSINGEN - In Manilva, aan de Spaanse Costa del Sol is het afgelopen weekend de plotselinge dood van Peter Nette (56) bekendgemaakt. Tot 1997 was Nette als eigenaar van het Vlissingse café/discotheek Frapo's een bekendheid in de uitgaanswereld.