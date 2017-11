Pensionado keert terug in de klas

PollVLISSINGEN - Gepensioneerde docenten helpen Zeeuwse middelbare scholen uit de brand. Steeds vaker keren 65-plussers tijdelijk terug in de klas, omdat het moeilijk is om andere vervangers te vinden.

Scheikundedocent Henk van der Veen (65) uit Koudekerke viert volgende week zijn afscheidsfeest, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar een paar dagen later staat hij gewoon weer voor de klas, op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren.

De school heeft nog geen opvolger kunnen vinden, en dus helpt hij zijn werkgever tot de kerstvakantie uit de brand. Dat doet hij met plezier. ,,Ik vind het nog steeds leuk om les te geven: de omgang met leerlingen, lachen, serieus zijn, dingen uitzoeken, practicum.” Tegelijkertijd voelt hij zich verantwoordelijk. ,,Als ik niet door zou gaan, dan hebben mijn leerlingen geen docent. Dat kan ik ze niet aandoen. Mijn collega’s zitten er ook niet op te wachten om mijn werk over te nemen: zij zitten al tot het randje vol.”

Enquete poll Er is niets mis met een oudere leraar voor de klas Eens

Oneens Er is niets mis met een oudere leraar voor de klas Eens (87%)

Oneens (13%)

Werklozen leraren scheikunde, wiskunde of Nederlands zijn haast niet meer te vinden. Zéker niet voor korte periodes. Zeeuwse middelbare scholen roepen daarom regelmatig hulp in van gepensioneerde docenten. Om grote aantallen gaat het nog niet. Voorlopig tenminste, want het lerarentekort wordt nijpender. Landelijk is de trend nog sterker: uit cijfers van pensioenfonds ABP blijkt dat het aantal AOW-gerechtigde leraren dat voor de klas staat op middelbare scholen is gestegen, van 164 in 2014 naar 1201 in 2016. Ook in het basisonderwijs, het mbo en het hbo doet de trend zich voor.

Het Pontes Goese Lyceum in Goes heeft recent twee gepensioneerde oud-medewerkers ingevlogen als invallers voor de vakken Engels en Economie. De docent Engels is zelfs al 72, zegt rector Carin Biesterbosch. ,,Het is heel ingewikkeld om vervangers te vinden voor een paar maanden. Er zijn niet veel jonge docenten die zonder werk zitten. Als ze er zijn, dan hebben ze hun lesbevoegdheid nog niet gehaald.” Een gepensioneerde invaller heeft voordelen, vindt Biesterbosch. ,,Ze kennen de school en de lesprogramma’s. Daardoor is de inwerktijd korter. Zo kunnen we zorgen voor continuïteit en kwaliteit.”