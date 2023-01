Pennen met spiekbriefje van de heer Van Dale

Ruim duizend pennen had taalfanaat Rein Leentfaar in de aanbieding. Hij zocht liefhebbers voor zijn collectie via de rubriek ‘Lezers helpen lezers’.

Hoe vergaart iemand zoveel pennen? ,,Ik heb gedurende ruim vijftien jaar aan vele honderden dictees deelgenomen”, aldus Leentfaar. ,,In Nederland maar ook in België. Deelnemers krijgen overal een pen. De een neemt hem mee, de ander laat hem liggen. Ik was zo brutaal om steeds de overgebleven exemplaren in te zamelen en mee te nemen. Die deelde ik dan weer uit tijdens dictees die ikzelf organiseerde. Ondanks dat bleef het aantal groeien en nu zocht ik een goed doel voor de verzameling. De pennen worden binnenkort opgehaald en verstuurd naar scholen in Polen, eerder zijn er ook al naar Afrika verstuurd.”

Pennen opruimen in huize Leentfaar betekent niet, dat ze allemaal worden geschonken: ,,Er is een aantal heel bijzondere pennen die ik als prijs in ontvangst mocht nemen,” laat Leentfaar weten. ,,Zo is er de pen van Van Dale met mijn naam erin gegraveerd. Er zijn heel dure pennen van Mont Blanc met gouden punt. Vaak pennen met een geschiedenis. Die blijven nog even hier in Middelburg.”

Leentfaar neemt nog steeds aan dictees deel en is lid van een klein, select dicteeclubje van specialisten: ,,Wij komen regelmatig ergens in Nederland bij elkaar. Het zijn huiskamerdictees. Best moeilijk. We schrijven ze zelf, om de beurt.”

Dan zijn er nog de pennen van Van Dale met een geheimpje: er zit een spiekbriefje in verstopt! Of onderwijzer Jan Hendrik van Dale dit gedoogd had? ,,Ze zijn heel leuk”, zegt Leentfaar. ,,Men moet de pen uittrekken en dan verschijnt er een papiertje. Die blijven ook nog even hier!”