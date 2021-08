PEILING | Wat doet het ‘code rood’ klimaatrapport met jou?

streektaal Doe mè gewoon

10 augustus Lest was Bert Visscher bie De slimste mens. Kieke julder ok wè es nì dat programma? Ik puzzele nog a graag mee, ok a mô je eêl rap stae. Bert stieng aars rap genoeg en ie dee vee z’n besten. Wat kan die cabaretier toch klaermaeke. Ie roefelt over ’t toneêl en je kun beter nie op d’ eêste rij ge zitte in de zaal, wan de spetters van zweêt en spië vliege rond j’n oaren. Ie ei nie voe niks het stempel ADHD ekrege.