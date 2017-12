Peil Kanaal Gent-Terneuzen boven maximum

Zeeuwse nachtvlinders in kleurrijke atlas

8:00 VLISSINGEN - Ooit de metaalvlinder, het klein avondrood of de dennenpijlstaart gezien? Nee? Dat is ook niet zo vreemd, want ze vliegen vooral ’s nachts. Er fladderen nogal wat macro-nachtvlinders in Zeeland rond: 640 soorten. Allemaal zijn ze op de kiek gezet en met tekst en uitleg in een kleurrijke vlinderatlas gebundeld.