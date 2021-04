Peetman brengt tijdloze thema’s in een authentiek country-jasje

REPORTAGE Met de prik brak de lente door in Cederhof; er wordt weer gedanst

24 april Nu bijna alle verpleeghuisbewoners en een groot deel van de medewerkers gevaccineerd zijn, keert het gewone leven terug in de Zeeuwse verpleeghuizen. In de Cederhof (62 bewoners) in Kapelle wordt weer gedanst en gezongen. Met de vaccinatie brak de lente door in het verpleeghuis.