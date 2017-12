PEER in Mumbai: ‘Wauw. We zijn rocksterren’

Van Middelburg naar Mumbai. Voor de Middelburgse band PEER was 2017 het jaar van de doorbraak. De eerste EP, de bijbehorende clubtour, voorprogramma’s van Bløf en Racoon, concerten op een internationaal festival in Liverpool. En het muziekjaar eindigde met kerst in India op het Mood Indigo Festival in Mumbai. ,,We zijn rocksterren.’’

Donderdag 21 december vertrok PEER naar India. Op verzoek van de PZC beschreven Gijs Teuwsen (zang, gitaar), Jesper de Jonge (gitaar), Bas Boudens (basgitaar) en Renzo Rijn (drums) hun ervaringen.



Half 1 ‘s nachts. We landen op Mumbai International Airport en na drie uur wachten, douane en taxireizen komen we aan in ons hotel. De volgende dag is het meteen raak, spelen in het Hard Rock Café. Hard is het zeker! Geweldige gig, toffe mensen en uiteindelijk staan we op de bar te dansen op YMCA. Echt rock, dus. Het enige dieptepunt is dat direct na ons optreden Sweet Child 'O Mine wordt gedraaid, maar we steken er gelukkig net op tijd voor de solo een stokje voor. Onder de wol met onze jetlag-koppen!



Volgende dag: wakker worden door het getik van een duif op het raam. We dachten van de duiven af te zijn, maar nee hoor, ze zijn hier dus ook in overvloed. Ontbijtje bestellen via de roomservice, lekker, vegetarisch uiteraard (want ja, we willen geen racekak riskeren). Dan maar eens de wijk verkennen. Of ja 'wijk', meer een verzameling van getoeter en kijkdooswinkeltjes. Wel hebben we al snel onze eigen hoofden gespot in de Mumbai Mirror (The New York Times van Mumbai), vet! Maar we weten niet zeker of dat komt door onze gig, of doordat we de enige Europeanen in de stad zijn.

Met gevaar voor eigen leven stappen we in een taxibusje richting centrum om hier de nodige rommel voor thuis in te kopen, wat bazaars af te struinen en vooral de prachtige cultuur op te snuiven. Al is ons advies: hou je neus dicht! De geur van vers geslachte kip gemixt met steranijs en wierook is een unieke aroma. Misschien iets voor Nespresso. Wist je trouwens dat als je in Mumbai een klein flesje coca-cola koopt, dat die dan kleiner is dan je hand? Nou, dat gezegd hebbende, komen we aan bij de liefkozend genaamde "meukstraat". Hier koopt Bas een zandloper en een klankschaal, Gijs een armband of twaalf, Jesper en Renzo wat beeldjes. Al met al: keihard opgelicht!

Door naar dag 3: net van de jetlag af, moeten we vroeg op. Lekker dan, maar ja Willem (manager Willem Rijn) wil per se naar Elephant Island. Komen we daar, zitten alle boten al vol! Dan maar geen tempels, maar de was doen. Bij de grootste menselijke wasmachine ter wereld! Honderden mensen die tegelijk met de hand kledij van allerlei pluimage staan te wassen. Spijkerbroeken, shirts, noem maar op. Ondertussen zien we de reis die een kip aflegt van weging naar slachting naar soort van KFC ‘India Style’, op het marktje naast de wasserette. Hier kun je ook je kapsel of snor laten verven met een goedje dat op schoensmeer lijkt. Jesper kan weer even vooruit! Ook lopen we nog langs een markt waar je oude zonnebril, meterkast en auto waarschijnlijk belanden. Alles wordt uit elkaar gehaald en gerecycled. Je breekt je nek bijna over een geit die midden op de weg ligt, maar je kunt er wel een autodeur van een Suzuki Swift uit 2006 kopen!

Trouwens, nog even terugkomend op dat afzetten: hier volgt ronde 2! We gaan op zoek naar traditionele Indiase kleding en vinden uiteindelijk een man met snor die een reisbureau heeft. Ik hoor jullie denken: wat heeft dat ermee te maken? Nou: zijn neef/broer/moeder kent iemand wiens vader een kledingzaak heeft. Dus achter die man aan. O ja, nog even over het Indiase verkeer: boem is ho, toeter is go. Toeter is overigens alles, van begroeting tot vaarwel tot ‘hey ik ga er langs!’.

Eenmaal aangekomen in het winkeltje met Indiase kleding - of beter gezegd: Indiase kleding met een muur eromheen -, kan het bieden beginnen. Uiteindelijk voor minder dan de helft van de prijs, toch nog keihard genaaid. Maar zo kunnen we wel in prachtig Indiaas ornaat de straat op (wat er voor de lokale mensen waarschijnlijk uitziet als een Indiër met Zeeuwse kledendracht aan).

We zijn op zoek naar een terrasje, het liefst aan het water. We lopen de boulevard op en neer en stranden uiteindelijk op het dak van een luxe hotel. Op het terras, hoor. Daar vertoeven wij flink wat uurtjes met prachtig zicht op de bootjes. Niet de slechtste plek om kerstavond te vieren. De taxi op de weg terug is dat wel. My god, wat rijdt die man gevaarlijk en hard. Is hij dronken? Geen idee. Wel maken we tot drie keer toe een plasstop voor hem. Gelukkig krijgen we er een gratis onverstaanbare Mumbai Tour bij. Hij had het over drugsbaronnen, of over drukke nonnen. Tot dusver nog steeds niet bekend.

Door naar de laatste dag: De dag van het Mood Indigo Festival. Eigenlijk de reden van onze trip. Vroeg uit de veren, ontbijtje achter de kiezen en op naar het terrein. Het heeft iets heel erg Sziget-achtigs. Heel mooi gedecoreerd, duizenden mensen en een boel reclameborden van MTV tot Nivea. Ook goeie muziek en aardige mensen zijn er alom. We worden ontvangen als rocksterren, zoals het hoort ;). Opbouwen, soundchecken (wat voor een groot deel bestaat uit een goeie sound uit een Marshall uit 1902 krijgen), en dan nog eventjes rust.

Het blijkt de stilte voor de storm te zijn. WAT EEN CROWD! Ongelofelijk! Wat een enthousiasme en energie komt er van de mensen af. Bij elk gebaar word je toegejuicht, en chaotisch gespring en gedans. Dit zullen we nooit meer vergeten.

Na de gig worden we niet onthaald als rocksterren, we zijn rocksterren!! Met misschien wel tweehonderd mensen op de foto geweest, handtekeningen uitdelen, er is zelfs security nodig om onze nieuwe fans in bedwang te houden. Nadat alle selfies zijn genomen, gaan we op zoek naar ons laatste Indiase avondmaal. Lekker eten, taxi terug, en dan nog even relaxen in het hotel.