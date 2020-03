PEER deelt ‘smakeloze’ foto over coronavirus en actrice Beaudil Elzenga woedend om annuleringen

Restaurant maakt van nood een deugd: gratis soep voor minima, ouderen en zorgperso­neel

19:22 SINT ANNA TER MUIDEN - De verplichte sluiting van restaurants en cafés haalt het beste in horecaondernemers naar boven. De keukenbrigade van d’Ouwe Schuure in Sint Anna ter Muiden kookt van overgebleven voorraden honderden liters soep voor minima, minder mobiele ouderen en zorgpersoneel dat weinig tijd heeft om te koken. ,,Dinsdag gaan we de soep op een veilige manier bij mensen bezorgen. Gratis en voor niks!”