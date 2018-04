Pechgeval in de tunnel, lange file is het gevolg

Scheeps­wrak op Vlissings strandje waarschijn­lijk legerkot­ter of vissers­boot

8:30 VLISSINGEN - De Walcherse Archeologische Dienst én Vlissingse heemkundig geïnteresseerden hopen dat binnenkort duidelijk is of het scheepswrak voor het strandje bij de Oranjemolen een legerkotter of een vissersboot was.