Paul Maheke voelt zich welkom in Middelburg, op die nazigroet na dan

Paul Maheke woont in Londen. Hij was twee weken in Middelburg om zijn tentoonstelling A fire circle for a public hearing in de Vleeshal voor te bereiden. ,,De eerste dag liep ik 's morgens vroeg door de stille straten toen een jongen me tegemoet kwam fietsen. Zodra hij me zag, begon hij iets te zingen dat leek op het wijsje uit The Lion King. Je weet wel, dat gezang van Afrikaanse stammen. Daarna bracht hij een nazigroet. Ik was verbluft. Dat is me in Londen, een metropool met mensen uit alle delen van de wereld, nog nooit overkomen.”