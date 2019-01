Kerstboom­ver­bran­ding Kortgene wint aan populari­teit

9:47 KORTGENE – Met 150 sparren zit de kerstboomverbranding in Kortgene in de lift. Het vreugdevuur net na nieuwjaar is enkele jaren geleden nieuw leven ingeblazen. Werden vorig jaar nog een slordige 100 bomen ingezameld, dit jaar dus 50 meer. ,,Het begint steeds meer te leven”, zegt organisator Wout Kalkman, die ook de havenfeesten organiseert.