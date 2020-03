Paul baalt dat de kazerne niet naar Zeeland komt. ‘Vind maar eens een baan die net zo uitdagend is’

Paul en Mariëlle komen allebei uit Zeeuws-Vlaanderen. In 2012 trouwden ze. Paul was toen al ruim vier jaar bij de mariniers. Mariëlle: ,,Na een jaar gestationeerd te zijn op Aruba, was het in 2013 tijd om ons eigen huis te kopen in Nederland. De vraag was: wordt het een huis in de buurt van de kazerne in Doorn of in Zeeland, waar onze familie en vrienden wonen. Toen was het besluit om de marinierskazerne in Vlissingen te bouwen al genomen. De keuze was daarom snel gemaakt. We kochten een huis in Terneuzen en zouden de tijd tot de opening van de kazerne in Vlissingen wel uitzitten. ”