Patti Cake$ leidt top-10 publiek Film by the Sea

18:52 VLISSINGEN - Tot en met zondag 17 september staat Vlissingen in het teken van Film by the Sea. Festivaldirecteur Leo Hannewijk geeft dagelijks via Parmando 24Culture tips voor de volgende dag. Welke films mag u morgen (maandag 11 september) niet missen?