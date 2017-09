Patiënten Zilveren Kruis vanaf dinsdag niet meer welkom bij Emergis

Dat heeft Emergis maandagmiddag laten weten. 'Verzekerden van Zilveren Kruis verzoeken wij allereerst contact op te nemen met hun zorgverzekeraar', meldt de zorgverlener in een persbericht.

Met CZ is Emergis nog steeds in gesprek over de zorginkoopcontracten voor 2017 en 2018. Zij hopen dit de komende twee weken alsnog af te ronden. Daarbij is afgesproken dat tijdens de duur van deze gesprekken Emergis nieuwe verwijzingen van CZ blijft accepteren.

Wat betekent het?

Met Zilveren Kruis heeft Emergis vooralsnog geen overeenstemming kunnen bereiken. Emergis heeft op een rijtje gezet wat dat betekent voor patiënten van Zilveren Kruis.

- De mogelijke behandelstop geldt alleen voor nieuwe volwassen patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. Mensen die jonger zijn dan 18 jaar en psychiatrische zorg nodig hebben, kunnen via de huisarts of medisch specialist bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie terecht. Het maakt niet uit bij wie ze verzekerd zijn.

- Mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben, kunnen ook na 12 september bij Emergis terecht, ongeacht waar ze verzekerd zijn.

- Ook mensen die al in behandeling zijn bij Emergis, kunnen gewoon hun behandeling afmaken.

- Mensen die al voor 12 september op de wachtlijst zijn geplaatst voor een behandeling bij Emergis, worden gewoon opgeroepen voor een eerste gesprek; dat geldt ook voor mensen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn.

Maar: als een huisarts vindt dat iemand psychiatrische behandeling nodig heeft bij Emergis en hem of haar doorverwijst, maakt het wél uit waar diegene is verzekerd. Mensen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn en 18 jaar of ouder, kunnen vanaf dinsdag niet bij Emergis terecht.