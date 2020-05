Patiënten in Zeeuwse ziekenhuizen mogen weer bezoek ontvangen

Corona verliest terrein: nauwelijks nog ziekenhuis­op­na­mes en overlij­dens in Zeeland

17 mei VLISSINGEN - De coronacijfers in Zeeland blijven laag. Het is een week geleden dat de laatste Zeeuw - voor zo ver bekend - overleed aan corona. De meest recente Zeeuwse ziekenhuisopname is nog drie dagen ouder. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.