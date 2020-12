Pastoor Paul Verbeek keert tijdelijk terug naar Zeeland

Paul Verbeek is aangesteld als waarnemend pastoor bij de Mariaparochie op Walcheren en de Pater Damiaanparochie op Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Daar is hij geen onbekend gezicht. Verbeek was eerder al pastoor bij de laatstgenoemde parochie, tot hij in 2013 diezelfde functie ging vervullen bij de Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom. Hij was geliefd. Veel parochianen vonden het jammer dat hij vertrok.