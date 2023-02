Pastoor Fons van Hees (72) overleden

Pastoor Fons van Hees is dinsdagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het bestuur van de Pater Damiaanparochie bekendgemaakt. Van Hees was ziek en verbleef in het hospice in zijn woonplaats Zierikzee.

Van Hees was pastoor van de Damiaanparochie (die de Bevelanden en Schouwen-Duiveland omvat) en van de Maria Parochie Walcheren. Hij werd op 25 februari 1950 geboren in Maastricht, en kwam in 1986 als pastoraal werker in Goes terecht. Twee jaar later werd hij priester. In 1992 vertrok Van Hees naar Brabant, om pas in 2013 weer terug te keren naar Zeeland. Hij ging wonen in Zierikzee en kreeg de Damiaanparochie onder zijn hoede. In 2018 kwam daar ook de parochie op Walcheren bij.

Pastoor Van Hees legde zijn functie in 2020 tijdelijk neer wegens ziekte. Afgelopen voorjaar begon hij weer, maar een paar maanden later keerde de ziekte hevig terug. Begin december kreeg Van Hees te horen dat hij niet lang meer te leven had.

Positieve levenshouding

Het bestuur van de Damiaanparochie noemt Van Hees ‘vriendelijk in de omgang en iemand die echte belangstelling had voor mensen'. In zijn werk ‘hield hij van goed verzorgde liturgie en kon hij aansprekend preken'. Het kerkbestuur wijst ook op de positieve levenshouding van de pastoor. Die uitte hij vorige maand nog, toen hij vanuit het hospice per brief afscheid nam van parochianen. ,,Als Kerk in Nederland maken we moeilijke tijden door", schreef hij. ,,Maar de Heer blijft in ons midden. Steun en kreun niet te veel, maar zoek waardoor het geloof je zoveel vreugde geeft.”

Van Hees bedankte in die brief zijn parochianen ook voor hun steun. ,,Jullie kunnen je niet voorstellen wat goed me dat deed en doet. Ik ben er door getroffen en het ontroert mij tot tranen. En daarvoor wil ik jullie dan ook heel hartelijk bedanken. Sowieso bedanken voor die fijne jaren die ik onder jullie – fiere Zeeuwse katholieken - mocht doorbrengen als priester, als pastoor.”

Uitvaartdienst is woensdag

De avondwake voor Fons van Hees wordt dinsdag om 19.30 uur gehouden in de Petrus en Pauluskerk aan de Lombardstraat in Middelburg. Afscheid nemen kan daarvoor, vanaf 18.30 uur. De uitvaart is de volgende dag, op woensdag 8 februari om 12.00 uur in de Maria Magdalenakerk in Goes. In de nacht ervoor is in deze kerk ook een nachtwake. De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.