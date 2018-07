Passagiers geëvacueerd uit defecte trein bij Kloetinge

Alle duikslacht­of­fers Noordzee­kust vanaf nu naar Goes

14:34 GOES - Alle slachtoffers van duikongevallen aan de Noordzeekust, gaan vanaf vandaag voor behandeling naar het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie in het ADRZ in Goes. Dat heeft directeur Maarten van Tol van MCHZ bekend gemaakt.