Paskal Jakobsen schrijft liedje ‘voor iedereen die bang is’

Live: 5 verdachten Hrieps voor rechter

14:38 MIDDELBURG - Vijf mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de geldroof na muziekfestival Hrieps verschijnen vandaag voor de rechtbank in Middelburg. Vier van hen zijn aanwezig. J,D., A.M., C. de R. en l.P. De rechter buigt zich in een tussentijdse zitting over het voorarrest van de mannen.