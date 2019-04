Paskal Jakobsen over negatieve restaurantrecensie: ‘Ik voel me gesterkt’

Megaklus in Goes: karretjes met zo'n 150 wielen rijden vandaag de spoordek­ken op hun plek

7:55 GOES - Tientallen slijpers en lassers werken zich momenteel een slag in de rondte in de ‘bouwput’ van de toekomstige spoortunnel in Goes. Hier gaat het vanochtend en vanavond gebeuren. Dan zullen de twee spoordekken op hun plek worden gelegd. Balancerend op wagentjes met bij elkaar zo'n 150 wielen.