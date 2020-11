Paskal Jakobsen en Tabitha brengen single uit: Blijf nog even hier

Kramndieke staat in de rij voor gesigneerd exemplaar van ‘’t Kom aol goed!’

22 november KRABBENDIJKE - Hij tekent al z’n hele leven, maar illustrator Erwin Tramper bracht nog niet eerder een eigen boekje uit. Een paar weken geleden was het zover. Het rijk geïllustreerde Zeeuwse spreukenboekje ‘’t Kom aol goed!’, een samenwerking met dichter-tekstschrijver Jan Zwemer, blijkt een schot in de roos. Het boekje is aan een tweede druk toe en in zijn woonplaats Krabbendijke stonden mensen zaterdag letterlijk in de rij om een gesigneerd exemplaar te bemachtigen.