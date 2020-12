Paskal Jakobsen (Bløf) 20 keer in Middelburgse schouwburg

Drive Thru Zeeland: vanuit de auto ‘uit eten’ bij zeven restau­rants

2 december VEERE - De coronatijd maakt ook creatief. Dat bewijzen zeven Zeeuwse restaurants, die later deze maand onder de noemer Drive Thru Zeeland drie vliegen in een klap slaan: zelf iets verdienen, muzikanten wat te doen geven en mensen een uitje bezorgen.