‘Pasen en Pinksteren interesseren me niet, maar op eerste kerstdag wil ik niet alleen zijn’

​​Eeuw-oud poëzieal­bum duikt op bij Goese kringloop­win­kel

17:52 GOES – ‘Dit boek behoort aan mij, zolang ik hoop te leven.’ Met dit versje wijdt Elizabeth Dirkje van der Weele uit Kats haar poëziealbum in juli 1913 in. Ze had toen niet kunnen bevroeden dat haar album ruim een eeuw later nog onderwerp van gesprek zou zijn.