Pas op voor kwallen, blauwalg en botulisme

De temperatuur stijgt de komende dagen tot tropische waardes in het weekend. Het gevolg kan zijn dat de blauwalg de kop opsteekt. En dan is het oppassen geblazen, want wie in contact komt met de giftige blauwalg moet rekening houden met huiduitslag en maag- en darmklachten. Voor botulisme hoeven zwemmers minder bang te zijn en de ene kwal is de andere niet.