Pas op voor de zonnesteek aan de Zeeuwse kust

VLISSINGEN - Zwembaden die langer open blijven, stranden die tjokvol liggen en ook bij de recreatieplassen is het aanschuiven voor een plekje. Heel verleidelijk om verkoeling te zoeken in het Zeeuwse water, maar let op: een zonnesteek ligt op de loer.