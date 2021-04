Pas op: overstekende hitsige zeehonden. ‘Het zijn eigenwijze beesten’

poll Geen vreemde snuiters binnenla­ten en pas op met rare mailtjes: ‘Ineens praatte mijn pc Arabisch’

11 april MIDDELBURG - Onverwacht krijgt Wim een telefoontje. Met de vraag wat er aan de hand is? Hoezo, vraagt hij de bekende. ,,Nou, je staat toch met autopech in Parijs?” Wim is stomverbaasd. ,,Huh, ik zit thuis.” Het is het begin van een bizar avontuur. Als hij even later zijn pc aanzet, ‘praat’ die alleen nog Arabisch. Gehackt! ,,Goed dat mensen deze week worden gewaarschuwd voor dit soort praktijken.”