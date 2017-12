'Pas op met zelf jagen op criminelen'

Zeeuwse bouwsector moet oppassen voor terugslag

7:24 LEWEDORP - De prijzen in de woningbouw stijgen zo hard dat het de vraag is wanneer de zeepbel uit elkaar spat. Martijn van Sabben, voorzitter van Bouwend Zeeland en in het dagelijks leven directeur van Aannemingsbedrijf Fraanje in Lewedorp, vindt de huidige trend ongezond. Hij denkt dat de Zeeuwse bouwsector in 2018 een terugslag krijgt.