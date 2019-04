Pas op: het is mistig in Zeeland

Verder wordt het vandaag in de zuidelijke helft van het land wisselend bewolkt met in het zuiden later kans op een bui met wellicht wat ontweer. Het wordt in Zeeland zo'n 15 graden. In het noorden en oosten van het land wordt het zonnig en bereikt de thermometer opnieuw de 20 graden. Morgen wordt het beduidend kouder volgens weeronline.nl en wordt het aan de kust zo'n 10 of 11 graden.