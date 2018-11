Pas op: het is mistig in Zeeland

Video Rijzeker­heids­les voor Zeeuwse 75-plus­sers: te laat kijken is veelgemaak­te fout

17:39 MIDDELBURG - Voor de vader van Adriaan Rijk was het over en uit met autorijden toen hij een jaar of tachtig was. ,,Mijn moeder scheurde zijn rijbewijs kapot en zei: jij gaat niet meer rijden!” Adriaan, nu zelf 77, volgt vandaag een ‘rijzekerheidsles’. Aangeboden door ZLM Verzekeringen.