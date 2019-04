Pas op! Gevaarlijk nieuw tekenvirus rukt op: ‘Aantal ziektegevallen neemt toe’

StarkLinne­mann Quartet speelt eigen versie van ‘Pictures at an Exhibition’

12:00 KAPELLE Klassieke meesterwerken vertalen naar het heden. Dat is de specialiteit van het StarkLinnemann Quartet. Eerder hebben de muzikanten al stukken bewerkt van onder anderen Liszt en Chopin. Morgen staan ze in Kapelle met een eigen versie van Pictures at an Exhibition van de Russische componist Moessorgski.