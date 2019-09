Pas na twee jaar wachten rechtszaak over frontale botsing met drankrijder

Column Willem van Dam Kletspot

7:00 Enig idee wat een cursus ‘Kletspot’ inhoudt? Nou, ik ook niet, maar het schijnt zeer heilzaam te zijn. Laatst las ik in deze courant dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid door hun leidinggevenden werden geacht zo’n workshop te volgen. Was kennelijk hard nodig, want het is een zooitje op dat ministerie.