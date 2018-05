Pas half juni zicht op kosten en alternatieven marinierskazerne

Op de website van GroenLinks legt Diks de achtergrond van haar vraag uit: ,,De bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen kost meer dan honderd miljoen meer ten opzichte van wat het opknappen van de kazerne in Doorn zou hebben gekost, dus het lijkt mij belangrijk om heel precies te zijn. We kunnen in de Tweede Kamer het debat over de bouw van een kazerne niet voeren op basis van op bierviltjes berekende schattingen. Ik wil precieze cijfers van het ministerie, en niet alleen over wat annulering kost, maar ook wat het kost om met de huidige plannen door te gaan.''